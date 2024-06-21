الصايغ: الدولة لا تملك قرار الحرب ولا السلم

طالب عضو كتلة “الكتائب” النائب سليم الصايغ الدول الصديقة حماية ما تبقى من لبنان، معتبرا أن الشعب اللبناني قراره مصادر.

ورأى الصايغ في حديث لـLBCI، أن ما يحصل اليوم مختلف تماما عن مفهوم المقاومة، لافتا الى “أننا أمام حرب قائمة عبر الحدود والهدف منها ليس تحرير الارض بل توحيد الساحات نصرة لغزة”.

وأشار الى أن لبنان دفع ما فيه الكفاية ثمن القضية الفلسطينية وثمن القرارات الخاطئة التي اتخذتها القيادات الفلسطينية وأن أي شعب عربي لم يتحمل ما تحمله اللبنانيون.

واعتبر أن التقارير عن أن اسرائيل كانت تنوي شنّ حرب وقائية على لبنان غير دقيقة وأن لا أحد يقوم بحرب وقائية من هذا النوع وأن أحسن ردّ على اسرائيل هو تمتين الوحدة الداخلية وانتخاب رئيس للجمهورية.

وشدد الصايغ على أن الدولة لا تملك قرار الحرب ولا السلم ولا القرار الدبلوماسي ولا السياسي.

وقال: “الرسالة الاساسية التي يجب ايصالها هي عدم جرّ لبنان الى مكان لا نريده وان يُفرض علينا امر واقع والدخول في حرب يتحمل كل لبنان ردّة الفعل الاسرائيلية عليها”.