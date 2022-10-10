الصايغ: المعركة اليوم بحاجة إلى وحدة صف

أعلن عضو تكتل “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، أن كتلته “باقية على موقفها ‏وستقترع للنائب ميشال معوض الذي يتمتع بالمواصفات المطلوبة ويجب ان ‏يُعطى فرصة”، داعيا “معوض بصفته مرشحا قويا ان يسوّق أفكاره وقناعاته لدى ‏الفريق الاخر”. ‏

ورأى الصايغ أن “المعركة اليوم بحاجة إلى وحدة صف من قبل المعارضة ‏التي تشبه بعضها في العديد من النواحي”، معتبرا أننا “ذاهبون الى الفراغ إذا استمر الأداء على حاله”.

وأشار إلى أن “‏تاريخ الحزب التقدمي الاشتراكي بموضوع العسكر بالسياسة ليس إيجابيا ‏كثيرا””، مضيفا ان كتلته “ضد تعديل الدستور لان هذه الخطوة ‏تُفقد ثقة الخارج بنا”.

أما عن قائد الجيش جوزاف عون، فقال الصايغ: “‏قرار كهذا تأخذه الكتلة التي لم تبحث الامر بعد”. ‏