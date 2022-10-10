الصايغ: المعركة اليوم بحاجة إلى وحدة صف

أعلن عضو تكتل “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، أن كتلته “باقية على موقفها وستقترع للنائب ميشال معوض الذي يتمتع بالمواصفات المطلوبة ويجب ان يُعطى فرصة”، داعيا “معوض بصفته مرشحا قويا ان يسوّق أفكاره وقناعاته لدى الفريق الاخر”.
ورأى الصايغ أن “المعركة اليوم بحاجة إلى وحدة صف من قبل المعارضة التي تشبه بعضها في العديد من النواحي”، معتبرا أننا “ذاهبون الى الفراغ إذا استمر الأداء على حاله”.
وأشار إلى أن “تاريخ الحزب التقدمي الاشتراكي بموضوع العسكر بالسياسة ليس إيجابيا كثيرا””، مضيفا ان كتلته “ضد تعديل الدستور لان هذه الخطوة تُفقد ثقة الخارج بنا”.
أما عن قائد الجيش جوزاف عون، فقال الصايغ: “قرار كهذا تأخذه الكتلة التي لم تبحث الامر بعد”.