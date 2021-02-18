الصايغ: بقي لنا بعض الحريات الإعلامية وسنحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة

غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ على حسابه عبر تويتر بالقول:

“نتيجة سياسات ومكابرة البعض، فقد لبنان في السنتين الأخيرتين ميزاته التفاضلية في العديد من قطاعاته المنتجة، بعدما كان يُعتبر على مدى عقود بأنه مستشفى الشرق وجامعته ومصرفه ومطبعته ومقصده السياحي”.

وقال: “بقي لنا بعض الحريات الإعلامية سبيلاً إلى كشف الفساد وقبول الرأي الآخر، وسنحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة.. لتبقى الحرية جوهر هويتنا”.

نتيجة سياسات ومكابرة البعض، فقد لبنان في السنتين الأخيرتين ميزاته التفاضلية في العديد من قطاعاته المنتجة، بعدما كان يُعتبر على مدى عقود بأنه مستشفى الشرق وجامعته ومصرفه ومطبعته ومقصده السياحي..٢/١ pic.twitter.com/ieBk17GkQ1 — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) February 18, 2021