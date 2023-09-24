الصايغ: حلّ أزمة النزوح تبدأ بـ "مناعة القطيع"

رأى نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ أنه “يمكننا وبكل تواضع أن نقول أننا الحزب الوحيد الذي تمسك بموقفه في ملف النازحين السوريين، ومنذ اليوم الأول طالبنا بوضع اللاجئين في مخيمات تشرف عليها مؤسسات الدولة، والتوصيات التي صدرت عن مجلس النواب بمعظم بنودها تتبنى مواقف حزب الكتائب”.

وفي حديث لـ”صوت لبنان” أضاف: “الحل في مسألة النزوح السوري تبدأ أولا “بمناعة القطيع” بحيث يدرك كل لبناني خطر هذا الوجود عليه، ومن جهة ثانية على البلديات والمخاتير التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية وأولها قانون العمل، ونحن اليوم نضع أنفسنا بتصرف البلديات التي تقرر تطبيق توصيات مجلس النواب والقوانين اللبنانية”.

وتابع، “يجب انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقتٍ ممكن لإعادة الانتظام إلى المؤسسات لحلّ الأزمات التي ترزح تحتها بلادنا من إعادة السوريين إلى إعادة الودائع وغيرها وهناك إرادة لبنانية جامعة لإعادة السوريين إلى أرضهم”.

ولفت إلى أن “هناك مناطق عديدة آمنة داخل سوريا ومن يريد أن يأتي إلى لبنان فعليه أن يعمل تحت سقف القانون لأن لبنان ليس بلد لجوء”.

وشدد الصايغ على أن “همنا فصل ملف عودة السوريين عن ملف إعادة الإعمار لأن هناك مناطق آمنة يمكن للسوريين العودة إليها، وأوروبا ترفض استقبال موجة نزوح جديدة من السوريين وتعتبر أن دولنا هي سد بوجه تلك الموجة”.