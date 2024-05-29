الصايغ: صرخة رئيس بلدية ذوق مكايل هي صوت المواطن القلق

كتب عضو “الكتائب” النائب سليم الصايغ عبر حسابه على “اكس”: “صرخة رئيس بلدية ذوق مكايل الاستاذ ايلي بعينو هي صوت المواطن القلق الذي لم يعد عنده ثقة بما يرى او يسمع”.

أضاف: “اضم صوتي إلى صرخته لأسأل: إذا كانت المواد المخزنة في معمل الذوق غير خطرة لماذا تمت الموافقة على طلب ترحيلها سريعا؟ واذا كانت خطرة لماذا لم يتم ترحيلها بعد؟”

تابع: “مدير عام شركة كهرباء لبنان أكد على اتباعه الاصول التقنية والإدارية لتلزيم شركة مختصة بالترحيل ولا سبب للشكّ بكلامه. هنا ما هو دور وزارة البيئة؟ لماذا التأخير سنوات وشهور؟ قامت كل الاجهزة والجيش اللبناني بواجباتها كاملة وبسرعة في المعمل وهي مشكورة انما المواد لا زالت في مكانها”.

وختم: “من هي المرجعية المسؤولة عن هذا الامر؟ لن نرضى بتقاذف المسؤوليات. اخطر من انفجار في المعمل هو انفجار هواجس الناس في كسروان-الفتوح. سياسة “لا هلع” تذكرنا بالكورونا وسياسة “الوضع ممسوك” بإنفجارالمرفأ. لن نصدق اي شيء قبل الترحيل!”.

صرخة رئيس بلدية ذوق مكايل الاستاذ ايلي بعينو هي صوت المواطن القلق الذي لم يعد عنده ثقة بما يرى او يسمع.

اضم صوتي إلى صرخته لأسأل: إذا كانت المواد المخزنة في #معمل_الذوق غير خطرة لماذا تمت الموافقة على طلب ترحيلها سريعا؟ واذا كانت خطرة لماذا لم يتم ترحيلها بعد؟ مدير عام شركة… pic.twitter.com/HlzFSZw7GH — Salim el Sayegh (@selimelsayegh) May 29, 2024