الصايغ: لا أحد خائف من حزب الله.. والمطلوب عقد مؤتمر برعاية دولية

أكد نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ، في حديث ضمن برنامج “بيروت اليوم” عبر الـ mtv”، أنه “من حق اللبنانيين أن يعرفوا ماذا حصل على طريق بيروت دمشق، بعد الأخبار عن رجال أعمال سوريين أتوا بمواد النيترات الى مرفأ بيروت، وأن لا أحد خائف من حزب الله”.

وأبرز ما جاء في كلامه:

– حزب الله بنى أهم منظومة امنية ولم يستطع أن يساعد على كشف أي جريمة وجميعها اغتيالات سياسية وهذا يعني انه فشل.

– التهويل بالحرب مردود لصاحبه، فلا أحد خائف من الحرب واللبناني الذي يعيش بكرامته لا يوجّه إليه الكلام بلغة التخويف والتهويل بالحرب.

– “لا أحد خائف من حزب الله، فمن يخافونه يحاولون التفتيش عن حلول سياسية واعتقدوا انّ بالتسويات يمكنهم إيجاد الحلول لكنهم أدركوا عدم نجاح هذا الأمر، من هنا المطلوب عقد مؤتمر برعاية دولية.

– لم أكن اعتقد ان خطاب السيد حسن نصرالله سيكون ضعيفًا ويتهجم على بطريرك الموارنة، فهذا دليل ضعف”.

– لقد دمّر أفرقاء السلطة لبنان بإسم حقوق المسيحيين… وهناك طلاق بين هكذا مسيحيين والمسيح، بين ما يدعون الدفاع عنه والأمر الواقع، سائلا: ماذا ينفع إن اتيتَ بأحدهم وهو فاسد ومرتكب وبسببه دمّرت لبنان؟