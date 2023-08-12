الصايغ: لا مكان للتذاكي على "حزب الله"!

أوضح نائب رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سليم الصايغ ان “أهل الكحالة وفقاً لنخوتهم هرعوا لمساعدة الشاحنة أولاً، لكن لاحقاً قوبلوا بإطلاق نار لتفريقهم”.

وقال في حديث عبر “صوت لبنان”: “نكرّر تعازينا الحارّة لأهالي الشهداء الذين قتلوا في ضيعهم وأمام منازلهم”.

واعتبر الصايغ أن “حزب الله بات ضعيفاً ولا قضية له بعد فضيحة ترسيم الحدود البحرية وتهريبه لاتفاقية الغاز والنفط، واعترافه بدولة إسرائيل، ولشدّ العصب يقومون بعراضات وتجميع أوراق”.

ولفت إلى أنّه “على قوى المعارضة أن تدرك جيّدًا أنّها تواجه حزب الله بكل أبعاده الثقافية؛ وبالتالي لا مكان للتذاكي عليه والبحث عن تسويات”.

وختم الصايغ مؤكداً “نواجه حزب الله بقوة وعلى الجميع ان يدرك انها مواجهة يقوم بها الأبطال، وعلى الجميع الارتقاء الى هذا المستوى”.