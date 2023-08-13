الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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الصايغ: لا نتلقى دروسًا من أحد.. ومستعدّون للحوار ولكن!

منذ 9 دقائق
النائب سليم الصايغ

النائب سليم الصايغ

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أكد النائب سليم الصايغ أنّ “هناك إستعدادًا دائمًا للجلوس مع فرقاء الوطن كافة”.

الصايغ أشار في حديث عبر الـLBCI  إلى أنّ “ثمة قضايا اجتماعية اقتصادية إصلاحية في البلد بإمكانها جمع اللبنانيين، فلبنان وطن ممكن وليس وطن مستحيل.”

وشدد على أنّ “لا شيء يمنعنا من الذهاب إلى الحوار والانفتاح الطبيعي مع الجميع، على أن يكون هناك قواعد ومعايير، وعلى أن لا تكون الدعوة للحوار رديف لتطبيق الدستور”.

كما لفت الصايغ إلى أننا “لا نتلقى دروسًا من أحد على واجب الحوار كنمط حياة”، معتبرًا أن “الحوار، كما هو مطروح اليوم وكما نراه، هو لتعبئة الفراغ بشيء قد يكون رديف للفراغ.”

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