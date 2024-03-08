الصايغ: لا يمكن السكوت بعد اليوم عن إقفال الدوائر العقارية

أثار عضو كتلة “الكتائب” النائب سليم الصايغ ملف الدوائر العقارية، وكتب عبر منصة “إكس”: “لا يمكن السكوت بعد اليوم عن إقفال الدوائر العقارية، وهذا الملف عند غبطة ابينا البطريرك، بالشكل اللاعادل الذي لا يساوي بين المناطق، هناك ألف طريقة لمحاربة الفساد وهذا لا يكون بشكل اعتباطي وعشوائي، بضرب الشعب اللبناني كله باسم مكافحة فساد بعض الموظفين”.

وأضاف: “بعض الدوائر تُسيِّر الطلبات القديمة وما من أيّ سبب بألا يُسيّروا أمور الناس فهناك آلاف الملفات التي تنتظر والموظفون لا يقومون بواجباتهم تجاهها، من هنا نطلب من وزارة المالية تحرير الشعب اللبناني في جبل لبنان قبل أن ينتفض عليها ويحرّر نفسه منها”.