الصايغ: لطلب دعم "اليونيفيل" للسيطرة على المطار والمرفأ

سأل النائب سليم الصايغ “كيف ترضى أي مرجعية لبنانية أن يبقى هذا البلد من دون شراكة وطنية حقيقية”؟ لافتًا إلى أنّ “هذا الواقع المفروض فرضًا، إذا لم يتغير، سيأخذنا جميعًا إلى أماكن لا أحد يريدها”.

الصايغ أضاف بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، أنّ “مطالبنا ومعركتنا لمصلحة كل لبنان، حتى لو أراد البعض بتر الحضور السياسي المسيحي، عبر استهداف الرئاسة الأولى وكل لبناني حر حريص على الجمهورية والميثاق الوطني”.

ودعا الصايغ الحكومة إلى طلب دعم اليونيفيل للسيطرة على كلّ الحدود اللبنانية البرية والبحرية ونقاط الدخول والخروج، لا سيما المطار والمرفأ، تمامًا كما جاء في متن القرار الـ 1701 (بند ١٣).