الصايغ: متمسكون بترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية

أكد النائب فيصل الصايغ تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي بترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن ‏‏”التوازنات في مجلس النواب لا تسمح لا للـ86 ولا للـ65″.‏

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وأوضح أن “العلاقة ممتازة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط”، مشيراً الى أن “هناك ‏حلفا تاريخيا لكن لا أحد “يمون” على الآخر في السياسة”.‏

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واعتبر أن “ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يؤدي حتما الى استقرار أمني بين لبنان وإسرائيل‎”.‎

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أما إن كان الترسيم سيؤدي لاستقرار على مستوى الداخل، قال الصايغ: “هذا يعود للبنانيين أنفسهم”.‏

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وأشار الصايغ إلى أن لقاء “الأونيسكو” أمس أتى في ظل وضع انتقالي ومرحلة جديدة، لافتا إلى أن “كلام سفير السعودية مهم لناحية ‏عدم نية فرنسا المس باتفاق الطائف‎”.‎

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وفي ملف عودة النازحين السوريين، قال الصايغ: “هناك اتفاق على عودتهم من الجانبين ولكن لا تمويل دولياً لهذا المشروع”.‏







