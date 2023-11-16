الصايغ: من يتطاول على الراعي يحرف النظر عن جوهر القضية الوطنية

أكّد نائب رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سليم الصايغ، أنه “من يتطاول على البطريرك الراعي يحاول أن يحرف النظر عن جوهر القضية الانسانية والقومية والوطنية التي تعني كل الناس ليحولها الى قضية طائفية”.

وأضاف، “لم يضر شيء بكل القضايا إلّا إضفاء الصفة الطائفية عليها”.

وقال الصايغ: “قضية لبنان قضية وطنية، قضية فلسطين قضية قومية، قضية السلام قضية شعوب، قضية التضامن قضية إنسانية”.

وشدّد على أن “لا طائفية هنا، الطائفية تقسّم ولا توحّد، تُعمي ولا تُنوّر، تستحضر صراع الحضارات والمطلوب وحدة الحضارات ضد ما يحصل من جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في الأراضي المقدسة”.

من يتطاول على #البطريرك_الراعي يحاول ان يحرف النظر عن جوهر القضية الانسانية والقومية والوطنية التي تعني كل الناس ليحولها الى قضية طائفية.

لم يضر شيء بكل القضايا الا اضفاء الصفة #الطائفية عليها.

قضية #لبنان قضية وطنية.

قضية #فلسطين قضية قومية.

قضية #السلام قضية شعوب.

قضية… — Salim el Sayegh (@selimelsayegh) November 16, 2023

وكلام الصايغ يأتي تعليقًا على منشور كان قد نشره الإعلامي في قناة “الميادين” علي مرتضى, الذي ردّ فيه على الراعي قائلًا: “شبّع حالك, اذا جوعان منطعميك، واذا بدك مصاري منعطيك, وقول حماية عم نحميك”.

شبّع حالك … اذا جوعان منطعميك، واذا بدك مصاري منعطيك.. وقول حماية عم نحميك😉 https://t.co/SlSSydk50i — Ali Mortada || علي مرتضى (@aliimortada) November 15, 2023

وترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم أمس في الصرح البطريركي ببكركي، مؤتمر الإعلان عن “اليوم العالمي للفقير” الذي اطلقه قداسة البابا فرنسيس بعنوان “لا تحول وجهك عن الفقراء”، داعيا الكنيسة الى احيائه.

وأشار الراعي, إلى أن “أهالينا في الجنوب يتركون بيوتهم وهذا يعني المزيد من الفقر ولذلك طلبنا من الرعايا تقديم مبالغ مالية و”لمّ الصواني” يوم الأحد وتقديمها إلى أهلنا القادمين من البلدات الجنوبية”.