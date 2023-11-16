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الصايغ: من يتطاول على الراعي يحرف النظر عن جوهر القضية الوطنية

منذ 17 ثانية
النائب سليم الصايغ

النائب سليم الصايغ

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أكّد نائب رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سليم الصايغ، أنه “من يتطاول على البطريرك الراعي يحاول أن يحرف النظر عن جوهر القضية الانسانية والقومية والوطنية التي تعني كل الناس ليحولها الى قضية طائفية”.

وأضاف، “لم يضر شيء بكل القضايا إلّا إضفاء الصفة الطائفية عليها”.

وقال الصايغ: “قضية لبنان قضية وطنية، قضية فلسطين قضية قومية، قضية السلام قضية شعوب، قضية التضامن قضية إنسانية”.

وشدّد على أن “لا طائفية هنا، الطائفية تقسّم ولا توحّد، تُعمي ولا تُنوّر، تستحضر صراع الحضارات والمطلوب وحدة الحضارات ضد ما يحصل من جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في الأراضي المقدسة”.

وكلام الصايغ يأتي تعليقًا على منشور كان قد نشره الإعلامي في قناة “الميادين” علي مرتضى, الذي ردّ فيه على الراعي قائلًا: “شبّع حالك, اذا جوعان منطعميك، واذا بدك مصاري منعطيك, وقول حماية عم نحميك”.

وترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم أمس في الصرح البطريركي ببكركي، مؤتمر الإعلان عن “اليوم العالمي للفقير” الذي اطلقه قداسة البابا فرنسيس بعنوان “لا تحول وجهك عن الفقراء”، داعيا الكنيسة الى احيائه.

وأشار الراعي, إلى أن “أهالينا في الجنوب يتركون بيوتهم وهذا يعني المزيد من الفقر ولذلك طلبنا من الرعايا تقديم مبالغ مالية و”لمّ الصواني” يوم الأحد وتقديمها إلى أهلنا القادمين من البلدات الجنوبية”.

 

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