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الصايغ وحنكش وجها سؤالاً الى الحكومة.. فما هو؟

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2024 5:37 مساءً
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وجّه نائبا كتلة الكتائب الدكتور سليم الصايغ والياس حنكش، سؤالاً الى الحكومة حول تجاوز النصوص القانونية في التكليف بمهام المديرية العامة للشباب والرياضة.

وسألا عن “أسباب عدم قيام وزير الشباب والرياضة بتكليف الموظف الأعلى رتبة بمهام المدير العام الذي شغر مركزه، ولماذا كلف موظفة من الفئة الثالثة بهذا المنصب في ظلّ وجود موظفين أصيلين من الفئة الثانية في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة وهل قام باستشارة مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص لا سيما ان الموظفة المكلفة بالمهمة تمارس اكثر من وظيفة”.

وطلب نائبا الكتائب اجابة خطية ضمن المهلة القانونية تحت طائلة تحويل السؤال الى استجواب.

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