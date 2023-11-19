الصايغ يُرحّب بكلام الراعي: لا غطاء وطني أو مسيحي للتلاعب بقيادة الجيش

رحّب عضو كتلة “الكتائب” النائب سليم الصايغ بما جاء في عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد.

وكتب الصايغ عبر منصة “إكس”: لا غطاء وطني أو مسيحي للتلاعب بقيادة الجيش. قالها البطريرك باسم بطاركة الشرق للمرة الثانية. قالتها المعارضة اللبنانية للرئيس ميقاتي بكل وضوح وتقولها كل يوم”.

الصايغ أضاف: “كفى! لن تستوي الأمور بلا انتخاب الرئيس. هكذا نحمي لبنان بوحدة أبنائه ومؤسساته”.

لا غطاء وطني او مسيحي للتلاعب بقيادة الجيش. قالها البطريرك باسم بطاركة الشرق للمرة الثانية. قالتها المعارضة اللبنانية للرئيس ميقاتي بكل وضوح و تقولها كل يوم. كفى! لن تستوي الامور بلا انتخاب الرئيس. هكذا نحمي #لبنان بوحدة ابناءه ومؤسساته.#الجيش_اللبناني https://t.co/ajmE5uh0Q0 — Salim el Sayegh (@selimelsayegh) November 19, 2023