الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
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الصايغ يُرحّب بكلام الراعي: لا غطاء وطني أو مسيحي للتلاعب بقيادة الجيش

منذ دقيقتين
النائب سليم الصايغ

النائب سليم الصايغ

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رحّب عضو كتلة “الكتائب” النائب سليم الصايغ بما جاء في عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد.

وكتب الصايغ عبر منصة “إكس”: لا غطاء وطني أو مسيحي للتلاعب بقيادة الجيش. قالها البطريرك باسم بطاركة الشرق للمرة الثانية. قالتها المعارضة اللبنانية للرئيس ميقاتي بكل وضوح وتقولها كل يوم”.

الصايغ أضاف: “كفى! لن تستوي الأمور بلا انتخاب الرئيس. هكذا نحمي لبنان بوحدة أبنائه ومؤسساته”.

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