الصباح من عين التينة: علاقات راسخة ودعم كويتي مستمر للبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، يرافقه وفد رسمي، بحضور القائم بأعمال سفارة الكويت في بيروت المستشار ياسين الماجد.

وجرى خلال اللقاء بحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى آخر المستجدات السياسية والأمنية، والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت وسبل تعزيزها.

وفي تصريح أدلى به عقب اللقاء، شدد الشيخ الصباح على أن “لبنان سيبقى لبنان”، مضيفاً: “زيارتي تؤكد دعم الكويت الكامل للبنان، شعباً ودولة، وعلى رأس هذا الدعم يأتي صاحب السمو أمير الكويت”. وتابع: “كما وقف لبنان دائماً إلى جانب الكويت في أصعب الأوقات، نؤكد اليوم أن الكويت لن تتخلى عن لبنان”.

ورداً على سؤال عن أسباب زيارته للرئيس بري، قال: “أنا هنا للسلام على دولة الرئيس بري، وهو أقدم رئيس برلمان في المنطقة، ومن المفترض على كل برلماني أن يأتي للاستماع إلى نصائحه”.

واختتم الوزير الصباح حديثه بالقول: “زيارتي إلى لبنان هي لنقل رسائل محبة ومودّة من الشعب الكويتي وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البلاد إلى لبنان والشعب اللبناني”، مضيفاً في تعليق مقتضب على سؤال حول الوضع الأمني الحدودي: “لبنان سيبقى لبنان وسوريا ستبقى سوريا”.