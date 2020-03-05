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“الصحة”: إصابة جديدة في لبنان والحصيلة 16 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا. وأصبح العدد الاجمالي للمصابين ستة عشر مصابا.

 

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وفي إطار مكافحة الوباء، ناشدت الوزارة جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض الاتصال فورا على الرقم 76592699.

ومن جهة أخرى تتجه الأنظار إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، الذي يستقطب اهتمام المسؤولين والمواطنين، عند وقوع أي كارثة صحية ناتجة من الأوبئة المنتشرة، كما أنه مقصد شبه إلزامي لنقل مصابي الحروب والحوادث الأمنية إليه، غير أن هذه المؤسسة الصحية تبقى في ذيل اهتمامات الدولة اللبنانية، ولا سيما وزارة الصحة؛ الأمر الذي أفقده رونقه وأخرجه من قائمة المستشفيات الأكثر حداثة في لبنان، لكن مع تفشي فيروس كورونا في لبنان، عاد هذا المستشفى إلى دائرة الاهتمام، باعتباره المركز الصحي الوحيد المجهز لاستقبال المصابين بهذا الوباء وتأمين العلاج اللازم لهم.

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