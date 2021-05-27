الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الصحة": إقرار دعم فواتير الأدوية المخزنة في مستودعات المستوردين

27 - مايو - 2021
وزارة الصحة اللبنانية

وزارة الصحة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

أعلن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة أنه “أدت الاتصالات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان المركزي، إلى إقرار دعم فواتير الأدوية المخزنة في مستودعات المستوردين والتي وصلت إلى لبنان قبل صدور تعميم المصرف المتعلق بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة، وتبلغ قيمتها حوالى مئة وثمانين (180) مليون دولار وتغطي معظم الأدوية وأصناف حليب الاطفال المفقودة في السوق.

وقال في بيان: “ستراقب وزارة الصحة العامة بدء التوزيع اعتبارا من صباح غد بشكل عادل وشفاف على كافة المناطق اللبنانية”.

وأضاف: “بموجب الاتفاق الذي تبلغته الوزارة والمستوردون من الجهات المعنية في المصرف، ستكون الوزارة الجهة المسؤولة عن تحديد أولويات المشتريات الدوائية كما ونوعا وفق حاجة سوق الدواء، كما ستتابع تحديد المخزون المتوفر من كل الأصناف بما لا يسمح بسوء استخدام الدعم، حرصا على استمراره وتماشيا مع البيان الصادر اليوم عن مصرف لبنان والذي سلط الضوء على حتمية إعادة التوازن إلى سوق الدواء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فادي أبو شقرا
    أبو شقرا: لا أزمة محروقات!
    حميه يطلق مزايدة السوق الحرة في المطار.. اليكم التفاصيل
    ألان عون: الغلبة في المجلس لمن يستطيع تركيب التفاهمات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    الكبد
    الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد