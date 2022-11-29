الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
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"الصحة": اطلاق حملة التلقيح ضد الكوليرا في دور رعاية المسنين

منذ 16 دقيقة
وزارة الصحة

وزارة الصحة

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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة أن الوزارة أطلقت اليوم، حملة تلقيح ضد الكوليرا، في دور رعاية المسنين ومراكز التأهيل والعلاج المخصصة لكبار السن، إضافة الى إعطائهم الجرعة التعزيزية من لقاح كوفيد- 19.

وأشار المكتب الإعلامي في بيان، الى أن هذه الحملة تأتي كجزء من الخطة للمرحلة الاولى من الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوليرا والتي تشمل: المحافظات التي تشهد انتشاراً واسعاً للكوليرا، وهي الشمال وعكار والبقاع وبعلبك الهرمل والسجون ودور رعاية المسنين.

وبحسب البيان، فقد بدأت الحملة صباحا في دار الرحمة للمسنين في عين سعادة، وذلك بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني حيث تم تلقيح اكثر من 300 نزيل وحوالي 100 عامل صحي. وستستمر حملة تلقيح المسنين لمدة اسبوعين لتشمل جميع المراكز ودور الرعاية الموجودة على الاراضي اللبنانية كافة.

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