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الصحة العالمية تحذر الشباب في لبنان.. "حلنا نلتزم"

15 - يناير - 2021
آخر تحديث: 15 - يناير - 2021 3:30 مساءً
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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حذّرت منظمة الصحة العالمية في لبنان الشباب والأشخاص الذين لا يعانون مشاكل صحية من خطر فيروس كورونا، مشددة على أنه قد يسبب الموت.

وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، نشرت منظمة الصحة العالمية فيديو توعوياً حثّت من خلاله الناس على الالتزام بالتدابير الوقائية مثل وضع الكمامة، التباعد الجسدي وغسل اليدين، لافتة الى أن فيروس كورونا قد يؤدي الى الموت حتى بين الشباب والأشخاص الذين لا يعانون الأمراض.

وأرفقت منظمة الصحة العالمية في لبنان الفيديو بتعليق كتبت فيه:

“الإعتقاد السائد بأن الفيروس ما بصيب الشباب أو الأشخاص يلي ما بيعانوا من أي مشاكل صحية وأمراض مزمنة، خطأ، في كثير حالات، عنا بلبنان، شباب وأشخاص ما عندهم أمراض مزمنة وصلوا لحالة حرجة وفي منهم ماتوا”.

 

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