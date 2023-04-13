"الصحة العالمية" سلمت لبنان دفعة أولية من الانسولين

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان: “تسلمت وزارة الصحة العامة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، دفعة من الانسولين تضمنت 60 ألف قارورة، و300 الف حقنة (اللازمة لأخذه). وستصل كميات اكبر من الانسولين، بأنواعه الثلاثة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتلبية احتياجات مراكز الرعاية الصحية للأشهر الـ12 المقبلة.

ويعتبر الانسولين من الادوية الأساسية التي تحرص الوزارة على توافرها، مجانا، في مراكز الرعاية الصحية الأولية الموزعة على الأراضي اللبنانية كافة، ويمكن للمواطنين المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية الحصول على أدويتهم الأساسية، وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة في هذه المراكز، وهي ذات جودة عالية، ومطابقة للمواصفات العالمية”.