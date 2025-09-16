الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة تعلن مناقصة لشراء معدات طبية لتجهيز المختبر المركزي

منذ 6 دقائق
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة العامة فتح باب التقدم لمناقصة عامة لشراء مجموعة متكاملة من المعدات الطبية المتخصصة لتجهيز المختبر المركزي الجاري العمل لإطلاقه.

وقالت في بيان: “تأتي هذه المناقصة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث سيكون مرجعية وطنية لضبط جودة الدواء وتعزيز الأمن الصحي، وذلك بتمويل من قرض البنك الدولي”.

ودعت وزارة الصحة العامة “جميع الشركات والمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة الأنواع المطلوبة من المعدات والتجهيزات الطبية إلى الاطلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنية المطلوبة، وتقديم عروضهم وفقاً للأصول والإجراءات المحددة، بمهلة أقصاها الخامس عشر من تشرين الأول المقبل”.

يمكن للمهتمين الحصول على وثائق المناقصة إلكترونياً عبر الإطلاع على الرابط التالي على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة : https://www.moph.gov.lb/en/Pages/127/80543/.

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس لبنان
    طقس أيلول متقلب.. كيف ستكون أحوال الطقس في الأيام المقبلة؟
    وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون
    وزير الخارجية ودّع السفيرة الأميركية ليزا جونسون
    النائب ملحم خلف
    ملحم خلف: بيان القمة يحمل رمزية السند العربي الإسلامي للبنان

    الأكثر قراءة

    النائب جميل السيد
    تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر