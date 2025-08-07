الصحة تقفل حضانة في منطقة برج الشمالي

أقفل المراقب الصحي في وزارة الصحة العامة، محمد جابر، حضانة في منطقة برج الشمالي – الحوش، وذلك بناءً على توجيهات رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، بعد الكشف على المكان والتأكد من عدم استيفائه الشروط الصحية والمعايير الأساسية لسلامة الأطفال.

وجاء قرار الإقفال نتيجة مخالفات واضحة لمعايير الأمان والسلامة المعتمدة لدى وزارة الصحة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة الأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تنفذها وزارة الصحة في مختلف المناطق اللبنانية، وتشمل الحضانات والمدارس والمرافق العامة والمطاعم، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والبيئية، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بالإهمال وسوء الجهوزية في عدد من المؤسسات التربوية.