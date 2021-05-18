الثلاثاء 6 شوال 1442 ﻫ - 18 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“الصحة” توضح آلية تطبيق الـ”WALK IN” للقاح أسترازينيكا

منذ 46 دقيقة
وزارة الصحة اللبنانية

وزارة الصحة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

أوضحت وزارة الصحة العامة آلية تطبيق الـWalk In بالنسبة إلى لقاح أسترازينيكا التي بدأ تطبيقها اليوم، حيث يستطيع أي شخص يتجاوز الأربعين عاما الحصول على اللقاح بعد الإتفاق والتنسيق على الموعد مع أقرب مركز، على أن يكون الشخص المعني مسجلا على منصة وزارة الصحة ومزودا بمستند تعريف.

وفي ما يلي لائحة بالمراكز المعتمدة للـWalk In:

مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مستشفى جبل لبنان، مستشفى قلب يسوع، مستشفى ومركز بلفو الطبي، المستشفى اللبناني الكندي، مركز الرضا- حي السلم، مستشفى بهمن، مستشفى الساحل، مستشفى عين وزين، مستشفى سبلين، مستشفى الجبل، مستشفى الإيمان- عاليه، مركز كسروان الطبي، مستشفى حمود، مركز برج قلويه، مستشفى بنت جبيل الحكومي، مركز الجنوب الطبي النبطية، مستشفى علاء الدين، مستشفى مرجعيون الحكومي، مستشفى حيرام، مستشفى شتورة، مستشفى مشغرة الحكومي، مستشفى البتول الهرمل، مستشفى العاصي- الهرمل، مستشفى ريان- بعلبك، مركز مقنة، المستشفى الإسلامي، مركز اليوسف الإستشفائي التعليمي حلبا، مستشفى سيدة زغرتا، مستشفى النيني ومستشفى الكورة.

كما ذكرت الوزارة بأنها بدأت باستهداف فئات عمرية جديدة بلقاح فايزر لمن تتراوح اعمارهم بين 55 و59 عاما والذين تسجلوا على المنصة قبل 17 أيار ولديهم أمراض مزمنة ومستعصية. وسيتم استكمال إرسال المواعيد تباعا لفئات عمرية إضافية خلال الأسبوع المقبل وفق خطة وزارة الصحة العامة والتي ترتكز في هذه الفترة على توسيع مروحة التغطية باللقاح أفقيا وعموديا.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس المؤسسة اللبنانية للإنتشار شارل ج. الحاج
    رئيس المؤسسة اللبنانية للإنتشار: الاعتذار لا يُطلب من الحاجب المسيء بل ممّن عيّنه
    شادي السيد
    نقيب السائقين العموميين في الشمال: لن نعيد فتح مراكز المعاينة قبل صدور هذا القرار
    النائب أنور الخليل
    الخليل لوهبة: وزير الخارجية يمثل بلده لا رأيه الشخصي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​شربل وهبة
    شربل وهبة: ” الدواعش” أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان أطلق منصة صيرفة… هكذا ستعمل
    شربل وهبة
    مصادر دبلوماسية: كلام وهبة لن يمرّ