الصحة: قتيلان في الغارة على زبدين قضاء النبطية

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بالمسيرة التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط قتيلين وإصابة أربعة مواطنين بجروح.

وفي التفاصيل، استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية، سيارة على طريق زبدين في منطقة النبطية، وافيد ان الغارة تسببت بمقتل حسن عطوي وهو مصاب بايجر وفاقد النظر وزوجته زينب رسلان التي كانت تقود السيارة، وهما فقدا ولديهما مع بداية “حرب الاسناد”.

وقال الجيش الإسرائيلي، قتلنا عنصراً بارزاً في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله بجنوب لبنان.