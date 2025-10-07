الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
الصحة: قتيل وجريح في الغارة على ديرعامص

منذ 11 دقيقة
وزارة الصحة العامة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على دير عامص قضاء صور أدت إلى سقوط قتيل وإصابة شخص بجروح”.

هذا واستهدفت إسرائيل سيارة في بلدة دير عامص ما أدى الى سقوط قتيل.

وفي التفاصيل استهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة بين بلدتي دير عامص وصديقين قي قضاء صور مما ادى الى سقوط اصابات، وقد توجهت سيارات الاسعاف الى مكان الاستهداف.

وأفيد عن تحرّك دبابة ميركافا إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم تزامناً مع تمشيط بالرصاص باتجاه أطراف كفرشوبا.

وحلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى، على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها.

