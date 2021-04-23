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“الصحة”: 19 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

منذ 23 دقيقة
مطار بيروت

مطار بيروت

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افادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 19 و 20 و21 نيسان، وأظهرت النتائج وجود تسع عشرة (19) حالة إيجابية.
وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 19/4/2021 كالتالي:

“رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 20/4/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 21/4/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA وقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
رحلة كييف : شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7780 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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