"الصحة": 40 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 11 تموز، وأظهرت النتائج وجود أربعين (40) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة أنقرة : شركة AJ رقم 7958 (جميعها سلبية)

رحلة أديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة AJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة مسقط : شركة WY رقم 423 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برلين : شركة EW رقم 9982 (جميعها سلبية)

رحلة أنطاليا : شركة AJ رقم 7834 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

رحلة بودروم : شركة AJ رقم 7828 (جميعها سلبية)

رحلة دلمان : شركة AJ رقم 7846 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 1427 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالتان إيجابيتان)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

حرحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

حرحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 272 (خمس حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 1429 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

رحلة دلمان : شركة PEGASUS رقم 1826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 303 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)”.