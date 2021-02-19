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"الصحة": 51 حالة وفاة و2255 إصابة جديدة

19 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2021 8:21 مساءً
لبنان التعبئة العامة

لبنان التعبئة العامة - ارشيفية

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سجلت وزارة الصحة العامة مساء اليوم الجمعة 51 حالة وفاة و2255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه تسلم لبنان، السبت، أكثر من 28 ألف جرعة من لقاح فايزر- بايونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد، كدفعة أولى آتية من بلجيكا.

ووصلت اللقاحات، البالغ عددها 82 ألفا و500، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وبدأت عملية التلقيح، الأحد، مباشرة في البلد المنهك بأزمات اقتصادية، وضغط كبير يرضخ تحته القطاع الصحي بفعل الوباء.

ومن المتوقع أن يشرف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على عملية التوزيع الممولة من قبل البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار.

وبحسب خطة الحكومة اللبنانية، فإن المرحلة الأولى من التلقيح، تخصص للطواقم الطبية ولكبار السن فوق 75 عاما.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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