الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
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"الصحّة" تُناشد: للتصرّف بسرعة حيال هذه "الاعتداءات المشينة"

منذ 17 دقيقة
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

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إستنكرت وزارة الصحة في بيان، “تكرار الاعتداءات غير الأخلاقية التي يتعرض لها أفراد الطواقم العاملة في المؤسسات الاستشفائية من أطباء وممرضين وممرضات وإداريين وحرس أمني”.

الوزارة أضافت في بيانها، مشيرة إلى “حادثة التعدّي التي أقدَم عليها إبن مريضة في قسم الطوارىء في مستشفى حيرام في صور، حيث قام بتهديد الطاقم الطبي المعالج لوالدته، وأقدم على طعن الحارس الموجود في المستشفى بخنجر في ظهره وبدون أي مبرّر، بالرغم من قيام الطاقم الطبي والتمريضي بالإسعافات الأولية والفحوصات والصور الشعاعية اللازمة”.

هذا وكررت الوزارة مناشدتها “المسؤولين التصرّف بسرعة وبجدّية لوضع حدّ لمثل هذه الاعتداءات المشينة على المؤسسات الصحية، وتوقيف المعتدين وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم كي لا تضطر المستشفيات إلى إقفال أقسام الطوارئ فيها، وخصوصًا أن العاملين فيها أصبحوا معرّضين، وبشكل يومي، للإهانة ولاعتداءات قد تُشكل خطر على حياتهم”.

 

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