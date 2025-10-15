الصدي في عمّان لبحث تعزيز إمدادات الطاقة

زار وزير الطاقة والمياه جو الصدي العاصمة الأردنية عمّان، حيث التقى نظيره الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة. وتركّز البحث خلال اللقاء على ملف استجرار الطاقة إلى لبنان وعلى واقع خط الغاز العربي، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار الخرابشة إلى عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ولبنان، مؤكداً توجيهات الملكية السامية بتمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجاهزية الأردن لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى المعنية، لافتاً إلى أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.