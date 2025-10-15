الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصدي في عمّان لبحث تعزيز إمدادات الطاقة

منذ 18 ثانية
وزير الطاقة والمياه جوزيف صدي

وزير الطاقة والمياه جوزيف صدي

A A A
طباعة المقال

زار وزير الطاقة والمياه جو الصدي العاصمة الأردنية عمّان، حيث التقى نظيره الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة. وتركّز البحث خلال اللقاء على ملف استجرار الطاقة إلى لبنان وعلى واقع خط الغاز العربي، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار الخرابشة إلى عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ولبنان، مؤكداً توجيهات الملكية السامية بتمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجاهزية الأردن لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى المعنية، لافتاً إلى أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الوزراء السابق ​فؤاد السنيورة
    السنيورة: لبنان أمام فرصة مفصلية تتطلب حصر السلاح بيد الدولة ووحدة الموقف الوطني
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    سلسلة لقاءات لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة
    وزارة الخارجية والمغتربين
    بعد اللغط حول عمل سفارة لبنان في أوتاوا… وزارة الخارجية تصدر توضيحًا رسميًا

    الأكثر قراءة

    وزير الزراعة نزار هاني
    وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
    المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
    استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
    بلدية تنورين
    بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا