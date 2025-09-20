السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
الصدي يجول في جبيل وقضائها للاطلاع على أوضاع الكهرباء والمياه

منذ 3 ساعات
وزير الطاقة والمياه جو الصدي

زار وزير الطاقة والمياه جو الصدي، مدينة جبيل وقضاءها بدعوة من النائب زياد الحواط يرافقه مدير مكتبه بطرس الحدشيتي، رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبيل لبنان المهندس ربيع خليفة ومستشاره الإعلامي جورج العاقوري للاطلاع ميدانياً على الواقع السائد في ما خصّ شؤون الكهرباء والمياه.

نهر ابراهيم 

المحطة الاولى كانت في بلدية نهر ابراهيم ثم محطة المضيق في البلدة، فلقاء في منزل النائب الحواط، في حضور عدد من رؤساء البلديات والمخاتير ومنسق قضاء جبيل في “القوات اللبنانية” الدكتور ساڤيو بركات، رئيس جهاز الشهداء والمصابين والاسرى شربل ابي عقل، عضو المجلس المركزي في الحزب بيار جبور، حيث نقل الحاضرون هواجس المواطنين وعذاباتهم لجهة تأمين الكهرباء والمياه.

بلدية جبيل

بعد ذلك انتقل الوزير الصدي والحواط إلى مبنى بلدية جبيل حيث كان في استقبالهما رئيس البلدية الدكتور جوزف الشامي والاعضاء والرئيس السابق وسام زعرور، وتناول اللقاء حاجات المدينة ومشاكلها، لا سيما في ما يتعلّق بالكهرباء والمياه والبنى التحتية، واستمع وزير الطاقة إلى أبرز التحديات التي تواجهها البلدية.

