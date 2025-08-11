الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصدّي يفتح تحقيقًا في ملف انقطاع الكهرباء… فهل من عمل تخريبي؟

منذ 3 ساعات
وزير الطاقة والمياه جو الصدي

وزير الطاقة والمياه جو الصدي

A A A
طباعة المقال

متابعةً للعطل الذي أصاب عمل شركة الكهرباء جرّاء الوضع المناخي الحالي متسببًا بالعتمة الشاملة (Blackout) والذي تعمل على معالجته مؤسسة كهرباء لبنان بعدما أصدرت بيانًا تفصيليًا عن أسبابه، اجتمع وزير الطاقة والمياه جو الصدّي مع مدير عام المؤسسة كمال حايك في الوزارة هذا الصباح في مكتبه.

الصدّي فتح تحقيقًا للتأكّد من عدم وجود عمل تخريبي متعمّد بالتزامن مع العطل، خصوصًا مع ورود معلومات تفيد بشكوك حول طبيعة بعض حوادث انقطاع الكهرباء.

إنّ وزير الطاقة الذي صارح اللبنانيين منذ اللحظة الأولى بالواقع الصعب للقطاع وهو يعمل على حلولٍ مستدامةٍ لا ترقيعية، يؤكّد أن الحدّ من تداعيات هكذا أعطال كان ليكون أسهل لو تمّ بناء معامل حديثة تلبّي حجم الطلب طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجامعة اللبنانية
    بيان لـ "الجامعة اللبنانية" عن تأمين فرص عمل.. إليكم التفاصيل
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    وزير الداخلية: نشدد على ما ورد في بيان عون وعباس لجهة حصرية السلاح
    النائب زياد الحواط
    زياد الحواط: بالتوفيق للمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالإنابة

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحركة أمل وحزب الله
    تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
    الموز والتمر
    بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
    الشهيد الصحفي أنس الشريف
    هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده