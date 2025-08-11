الصدّي يفتح تحقيقًا في ملف انقطاع الكهرباء… فهل من عمل تخريبي؟

متابعةً للعطل الذي أصاب عمل شركة الكهرباء جرّاء الوضع المناخي الحالي متسببًا بالعتمة الشاملة (Blackout) والذي تعمل على معالجته مؤسسة كهرباء لبنان بعدما أصدرت بيانًا تفصيليًا عن أسبابه، اجتمع وزير الطاقة والمياه جو الصدّي مع مدير عام المؤسسة كمال حايك في الوزارة هذا الصباح في مكتبه.

الصدّي فتح تحقيقًا للتأكّد من عدم وجود عمل تخريبي متعمّد بالتزامن مع العطل، خصوصًا مع ورود معلومات تفيد بشكوك حول طبيعة بعض حوادث انقطاع الكهرباء.

إنّ وزير الطاقة الذي صارح اللبنانيين منذ اللحظة الأولى بالواقع الصعب للقطاع وهو يعمل على حلولٍ مستدامةٍ لا ترقيعية، يؤكّد أن الحدّ من تداعيات هكذا أعطال كان ليكون أسهل لو تمّ بناء معامل حديثة تلبّي حجم الطلب طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية.