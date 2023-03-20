"الصرخة الأخيرة" من نقابة موزّعي الغاز.. ومطالبة بـ "حلّ جذريّ"!

أشارت نقابة موزعي الغاز في لبنان إلى أنه “على ضوء تفلّت سعر صرف الدولار الأميركي وعدم قدرة موزعي الغاز على الاستمرار في العمل بهذه الطريقة التي تسبب خسائر فادحة في قطاع توزيع الغاز والذي يغطي 85% من حاجات السوق المحلي لهذه المادة الحيوية والأساسية، وبما أن بيع قارورة الغاز للمستهلك يتم بعملة الليرة اللبنانية وفقًا لجدول تركيب الأسعار الذي يصدر عن المديرية العامة النفط”.

وأضافت في بيان: “عليه، نطلق الصرخة الأخيرة قبل توقف هذا القطاع عن العمل مع الاعتذار من المواطن الذي سيتحمل أعباء إضافية للحصول على قارورة الغاز، يكفي ما نتكبد من خسائر يومية عند شراء الدولار من السوق الموازي بسبب تقلب الأسعار الجنوني، وبالتالي لا يمكن له الاستمرار بتحمل هذه الخسائر”.

‎وتابعت: “لذلك نطالب معالي وزير الطاقة والمياه بإيجاد حل جذري قبل الإعلان الرسمي عن إفلاس هذا القطاع الحل الوحيد المتاح هو اصدار جدول تركيب الأسعار بالدولار الأميركي، شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا”.