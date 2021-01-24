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الصليب الأحمر اللبناني يضع خطاً ساخناً لطلب أجهزة تنفس.. وهذه الشروط المطلوبة

24 - يناير - 2021
الصليب الأحمر اللبناني

الصليب الأحمر اللبناني

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وضع الصليب الأحمر اللبناني خطاً ساخناً لطلب أجهزة تنفس، لمن هم بحاجة بحسب رأي الطبيب.

ويمكن طلب ماكينة أوكسيجين عبر الاتصال على الرقم التالي: 79303248 ومن خلال تعبئة استمارة تتضمن بعض المعلومات عن المريض.

أما الشروط الأساسية المطلوبة فهي:

– وصفة طبيب رسمية

– مقياس معدل الاوكسيجين في الجسم (Oximeter)

– كمية الاوكسيجين (L/min) المطلوب تأمينها

– الاسم الثلاثي

– العمر

– الجنس

– العنوان الكامل

– رقم الهاتف

– صورة عن فحص الـ PCR

– في حال كان المصاب في المستشفى اسم المستشفى وعدد الايام على خروجه

– مدة الاصابة بكورونا.

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