الصليب الأحمر اللبناني يضع خطاً ساخناً لطلب أجهزة تنفس.. وهذه الشروط المطلوبة

وضع الصليب الأحمر اللبناني خطاً ساخناً لطلب أجهزة تنفس، لمن هم بحاجة بحسب رأي الطبيب.
ويمكن طلب ماكينة أوكسيجين عبر الاتصال على الرقم التالي: 79303248 ومن خلال تعبئة استمارة تتضمن بعض المعلومات عن المريض.
أما الشروط الأساسية المطلوبة فهي:
– وصفة طبيب رسمية
– مقياس معدل الاوكسيجين في الجسم (Oximeter)
– كمية الاوكسيجين (L/min) المطلوب تأمينها
– الاسم الثلاثي
– العمر
– الجنس
– العنوان الكامل
– رقم الهاتف
– صورة عن فحص الـ PCR
– في حال كان المصاب في المستشفى اسم المستشفى وعدد الايام على خروجه
– مدة الاصابة بكورونا.