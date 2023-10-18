الصليب الأحمر في جهوزية تامة: لدينا خطة استباقية.. وكل مراكزنا متأهبة

أكد رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي أنّه “لدينا خطة استباقية في الجنوب، ونحن في جهوزية تامة وكل مراكزنا متأهبة لأي طارئ”.

الزغبي قال عبر “صوت لبنان”: “نحدد عملنا حسب الظروف، ولا نقص في التجهيزات والعناصر، ولكن لا نعرف المرحلة التي نحن مقبلون عليها”.

أضاف الزغبي: “نضع كل قوتنا ولكن لا يمكن التكهن بأي تطورات، كما أننا نضع كل طواقمنا لناحية الإسعاف وتأمين الدم والمستوصفات في حال تأهب ونعمل يوميًا”.

وفيما فت إلى أنّ “الوقت يكلفنا ولكن قمنا بكل الحسابات والتخطيط في حال اندلعت الحرب أو حصلت أي كوارث وقمنا بدرسها مع شركائنا”.