الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
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الصليب الأحمر: نقل 3 جثامين وأشلاء من خراج علما الشعب

منذ 36 دقيقة
الصليب الأحمر اللبناني

الصليب الأحمر اللبناني

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أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ “طواقمه نقلت ظهر اليوم من خراج منطقة علما الشعب قرب الحدود إلى مستشفى حيرام، جثامين 3 شهداء تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي في وقت سابق”.

كما “تم نقل أشلاء، وقد جرت هذه العملية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل”.

يأتي ذلك في وقت يسيطر الهدوء الحذر على الساحة الجنوبيّة منذ صباح اليوم.

فيما كان حزب الله قد أعلن في بيان، أنّه “عند الساعة الثالثة والربع من فجر الأربعاء، قامت مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي، باستهداف دبابة ميركافا لجيش الإحتلال في موقع ‏الراهب، وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها”.

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