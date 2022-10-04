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الصليب الأحمر يتسلم جثة طفلٍ من ضحايا "مركب طرطوس"

منذ 17 ثانية
فرق الصليب الأحمر على معبر العريضة الحدودي

فرق الصليب الأحمر على معبر العريضة الحدودي

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تسلّم الصليب الأحمر اللبناني جثة الطفل الفلسطيني حسان أسامة نافذ (8 سنوات) من الهلال الأحمر السوري، عند نقطة العريضة الحدودية، تمهيداً لنقلها إلى مخيم نهر البارد لتسليمها إلى أقربائه.

ويشار إلى أن الطفل نافذ هو أحد ضحايا “مركب الموت” وقد تعرف عليه ذووه مؤخراً في براد “مستشفى الباسل” في طرطوس.

يشار إلى أن الصليب الاحمر اللبناني كان قد تسلم أيضاً بتاريخ (الثلاثاء 27-9-2022)، 6 جثامين من ضحايا “مركب الموت” وهم من عائلة واحدة، عائلة علي يونس عكاري وزوجته واطفالهما الأربعة، وتم التعرف عليهم اليوم من قبل ذويهم في “مستشفى الباسل” في مدينة طرطوس.

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