الصليب الاحمر نقل عامل تنظيفات من برقايل بعد الاشتباه باصابته بالفيروس

عمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني، وسط تدابير صحية احترازية ، على نقل احد عمال شركة رامكو للتنظيفات ( خ.س 47 سنة )، من بلدته برقايل-عكار الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا ، نظرا للاشتباه باصابته بفيروس كورونا المستجد، .

هذا ويتابع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي بالتنسيق مع مركز طبابة محافظة عكار والصليب الاحمر اللبناني و بالتعاون مع بلدية برقايل هذا الموضوع ، بهدف اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الصحية الوقائية لحجر افراد عائلة المصاب والتدقيق بكل الذين خالطوه تمهيدا لاخذ عينات الPCR للجميع يوم غد ، كي يبنى على الشيء مقتضاه الصحي ، للحد من امكانية تفشي الوباء.