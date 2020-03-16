الصليب الاحمر والدفاع المدني في حالة تعبئة عامة
قال مدير عام الصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة أن انتشار كورونا في لبنان والعالم يمكن وصفه بـ “الكارثة الوطنية والدولية والعالمية، كاشفا عن خطة احترازية لدى الصليب الأحمر يعمل عليها في مثل هذه الحالات من خلال تكثيف دوامات الإدارة والحضور المكثف في المستوصفات ومتابعة كل الاجراءات الميدانية التي يقوم بها عناصر الصليب الاحمر في كل لبنان.
وأكد كتانة أن الصليب الأحمر اليوم في حالة التعبئة العامة وبأعلى درجات الجهوزية، وكذلك بالنسبة لبنوك الدم لتغطية كل احتياجات مستشفى رفيق الحريري الجامعي. وقال: “لدينا حالة استنفار قصوى وجهوزية أكثر، ونحن على تواصل دائم للمساعدة ضمن الامكانيات المتاحة”.
الدفاع المدني: مصادر الدفاع المدني أوضحتأيضاً أن مراكزها تعمل 24 ساعة في اليوم وأن عملها غير مرتبط بحالة التعبئة او الطوارئ، فالدفاع المدني لديه متطوعون في كل لبنان وهم دائما على كامل الاستعداد.
عدد الاصابات لا يدعو للقلق: مصادر وزير الصحة وصفت عبر “الأنباء” اعلان حالة التعبئة العامة بالخطوة المنتظرة، وهي أتت بعد إعلان وزير الصحة حمد حسن امس الاول حالة طوارئ صحية مدنية. المصادر نقلت عن وزير الصحة قوله إن “ارتفاع عدد المصابين لا يدعو الى القلق والذعر، وأهم شيء في حالة التعبئة العامة والخطوات التي أعقبتها من وقف العمل في الادارات الرسمية وإقفال المطار والمعابر الحدودية يتمثل بالوقاية الذاتية والبقاء في المنازل وهذا أفضل إجراء وقائي في الوقت الحاضر”.