الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصمد استقبل سفير المانيا: كانت جولة افق على المواضيع كافة

منذ 3 دقائق
جهاد الصمد

جهاد الصمد

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد في المجلس النيابي سفير المانيا في لبنان.

اثر الزيارة، قال الصمد: “كان لي شرف لقاء سفير جمهورية المانيا الاتحادية الذي احب ان يطلع على برنامج ونشاطات لجنة الدفاع والداخلية والبلديات التي لي شرف رئاستها، وكانت جولة افق على المواضيع كافة، واكدنا اننا بصدد دراسة وتطوير قانون البلديات، وطلبنا منه المساعدة التقنية في هذا المجال، خصوصا ان هناك منظمة المانية تشارك كحضور استشاري في اللجنة الفرعية.

كما طلبنا دعم جمهورية المانيا الاتحادية خصوصا على صعيد دعم المؤسسة العسكرية التي ما تزال المؤسسة الوحيدة التي تعطي الامان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عون وميقاتي
    ما مصير زيارة ميقاتي الخامسة إلى بعبدا؟
    وزير المالية يوسف الخليل
    وزير المالية وقع ثلاثة مشاريع مراسيم وأحالهم على مجلس الوزراء
    ترايسي شمعون
    ترايسي شمعون تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
    نيكول سابا
    بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر