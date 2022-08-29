الصمد استقبل سفير المانيا: كانت جولة افق على المواضيع كافة

استقبل رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد في المجلس النيابي سفير المانيا في لبنان.

اثر الزيارة، قال الصمد: “كان لي شرف لقاء سفير جمهورية المانيا الاتحادية الذي احب ان يطلع على برنامج ونشاطات لجنة الدفاع والداخلية والبلديات التي لي شرف رئاستها، وكانت جولة افق على المواضيع كافة، واكدنا اننا بصدد دراسة وتطوير قانون البلديات، وطلبنا منه المساعدة التقنية في هذا المجال، خصوصا ان هناك منظمة المانية تشارك كحضور استشاري في اللجنة الفرعية.

كما طلبنا دعم جمهورية المانيا الاتحادية خصوصا على صعيد دعم المؤسسة العسكرية التي ما تزال المؤسسة الوحيدة التي تعطي الامان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.