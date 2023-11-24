"الصناعة": لفتح الأسواق العربية وتقوية القدرات الإنتاجية والتصديرية

شاركت المديرة العامة لوزارة الصناعة شانتال عقل في جلسة النقاش التي دعت إليها منظمة الإسكوا في شأن “الحوار الإقليمي حول الإسراع في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري من أجل مرونة المناخ في الدول العربية”، وذلك في العاصمة الأردنية عمان، في حضور ممثلين عن بلدان عربية وعن القطاع الخاص في لبنان وفي الدول المشاركة.

وعرضت عقل رؤية الوزارة لـ”ضرورة تطبيق الاقتصاد البيئي والدائري في حلقة الإنتاج والتصنيع اللبناني، وانعكاساته على تطور الصناعة اللبنانية، بما يؤدي إلى احترامها المعايير البيئية وتخفيض الاعتماد على الموارد النفطية والمياه وغيرها، واستخدام الطاقات البديلة، الأمر الذي يفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات اللبنانية، لا سيما الغذائية منها والتي تقع في صدارة القطاعات المصدّرة”، داعية إلى “التعاون المشترك بين الدول العربية، وإلى التفاعل والتكامل وفتح الأسواق في ما بينها”.

وشكرت للإسكوا الدعوة والتنظيم، ناقلة تمنيات وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان بـ”النجاح والمتابعة حتى ارتقاء التصنيع العربي واللبناني، وتقوية قدراته الإنتاجية والتصديرية”.

يذكر أن مشروع 2Circular والاقتصاد الدائري في لبنان مموّل من الاتحاد الأوروبي، عبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وتستفيد منه وزارة الصناعة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين.