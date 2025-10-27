الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينجز رقمنة سجلاته استعداداً لنظام التقاعد الجديد

منذ 20 دقيقة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

A A A
طباعة المقال

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، وفداً من منظمة العمل الدولية لمتابعة مشاريع التعاون بين الطرفين، وأعلن عن إنجاز رقمنة وإدخال التصاريح الإسمية السنوية (البطاقة الفردية لكل مضمون)، بدعم من المنظمة وتمويل من المملكة المتحدة.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز الشفافية وتقوية أسس إصلاح الحماية الاجتماعية في لبنان، وتسهيل تطبيق نظام التقاعد الجديد وفق القانون 2023/319، والذي يعدّل أحكاماً رئيسية في قانون الضمان الاجتماعي لضمان حماية مستدامة للأفراد خلال فترة الشيخوخة.

وشمل المشروع رقمنة حوالي 850,000 سجل فردي للفترة 2021–2024، وتمت مراجعتها للتأكد من دقتها قبل دمجها في قاعدة البيانات المركزية للصندوق، ما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة ويضمن تسجيل الاستحقاقات بدقة، وبالتالي حماية حقوق المساهمين ونقلها بسلاسة إلى نظام التقاعد الجديد.

وأكد كركي أن هذا الإنجاز يمهّد الطريق لإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة وإصدار المراسيم التطبيقية للنظام اعتباراً من نهاية 2026، مشيداً بالمساعدة التقنية المستمرة من منظمة العمل الدولية والدعم المالي من المملكة المتحدة.

من جانبها، قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، رياح جرادات، إن رقمنة السجلات “تمهّد الطريق لنظام تقاعد شفاف ومستدام يحمي حقوق جميع المساهمين”، مشيدة بقوة الشراكة مع الصندوق.
كما أعرب السفير البريطاني هايمش كاول عن فخره بدعم المبادرة، مشيراً إلى دورها في تعزيز الشفافية والشمولية وقدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ نظام التقاعد الجديد.

ويطمح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المرحلة المقبلة إلى تحوّل رقمي شامل يعزز كفاءة وشفافية الخدمات ويوسع نطاق الوصول إليها، تزامناً مع بدء تطبيق نظام التقاعد الجديد.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير الاعلام بول مرقص
وزير الإعلام بول مرقص يختتم زيارته الرسمية لقطر لتعزيز التعاون الإعلامي
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
مفتي لبنان يستقبل المطران مراد ويدعو للاحتفال بمرور 60 عاماً على وثيقة "في عصرنا"
طقس خريفي
طقس خريفي مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة على الجبال والداخل

الأكثر قراءة

مبانٍ مدمرة في لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
نائب يحذر: هناك أجواء تصعيدية نشعر بها في لبنان
مشهد للمباني السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الاسرائيلية. رويترز
تحذيرات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله.. هل ستعود الضاحية إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي؟
مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله!