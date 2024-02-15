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الصوانة تشيّع ثلاثة شهداء من عائلة واحدة

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 15 - فبراير - 2024 1:33 مساءً
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شيّع أهالي بلدة القنطرة الجنوبية شهداء مجزرة الصوانة، والذي راح ضحيتها الفتى حسين محسن وشقيقه أمير ووالدة الأخير روعة المحمد، إلى مثواهم الأخير.

فيما نعت المدرسة الإنجيلية في النبطية تلميذها محمود علي عامر الذي استشهد بعد القصف الاسرائيلي على النبطية بالأمس، وسيواصل أهالي المدينة تشييع شهدائهم خلال اليوم.

 

تشييع شهداء القصف الإسرائيلي على الصوانة

تشييع شهداء القصف الإسرائيلي على الصوانة

تشييع شهداء القصف الإسرائيلي على الصوانة

تشييع شهداء القصف الإسرائيلي على الصوانة

تشييع شهداء القصف الإسرائيلي على الصوانة

تشييع شهداء القصف الإسرائيلي على الصوانة

تشييع شهداء القصف الإسرائيلي على الصوانة

تشييع شهداء القصف الإسرائيلي على الصوانة

وكان الرئيس نبيه بري قد أصدر بيانا دان فيه العدوان الإسرائيلي على النبطية قال فيه: “الدماء التي أزهقت في النبطية وحولا والصوانة وعدشيت هي برسم الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان لا لتدين وتستنكر إنما لتتحرك لوقف آلة القتل الإسرائيلية وكبح جماح قادة كيان الإحتلال الذين يأخذون المنطقة نحو حرب لا يحمد عقباها”.

وقال برّي: “مجزرة جديدة يضيفها المستويان السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي إلى سجله الحافل بالقتل والإرهاب وحروب الإبادة من خلال العدوان الجبان الذي إستهدف الآمنين في مدينة النبطية”.

وأضاف رئيس المجلس: “إن تلك المجزرة التي إرتُكبت مع سبق الإصرار والترصد، إن دلت على شيء إنما تدل على الطبيعة العدوانية والعنصرية لهذا العدو الذي لم يعد خافياً أنه على نقيض في أدائه ونهجه مع كل ما هو إنساني ، وأن بنك أهدافه المعلن والخفي هم المدنيون وكل مقومات الحياة في وطننا ومنطقتنا”.

وختم الرئيس بري:  “الرحمة للشهداء وأحر التعازي لذويهم والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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