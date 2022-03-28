الصيدليات إلى “الإغلاق قصراً”؟

أكّد نقيب الصيادلة جو سلّوم أن “لا اتجاه لإقفال أبواب الصيدليات بوجه أي مواطن ولكن في حال عدم تسليم الدواء للصيدليات من اليوم وحتى الأربعاء فقد نضطرّ إلى الإغلاق قسراً بسبب عدم توافر الدواء”.

وقال سلّوم في حديث إذاعي: “نحن إلى جانب المريض اللبناني لتأمين الدواء له ولكن المشكلة أن المستوردين لم يسلّموا الدواء منذ أسبوعين بسبب الفارق بين المؤشر القديم والجديد ونحن نعاني منذ سنتين من شحّ الدواء”.

من جهته، اعتبر نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم في حديث سابق له ان القطاع الدوائي يعاني من عدم تسيلم الأدوية للصيدليات التي هي شبه فارغة من الدواء، والصيدلي على تماس مع المريض ولكنه لا يستطيع ان يستحصل على دواء لصيدليته.

وأضاف: ادوية الأمراض المزمنة غير موجوة وطالبنا بمؤشر متحرك لاسعار الأدوية وعندها يكون للمستورد القدرة على تسيلم الدواء للصيدليات، معتبرا أن صرختنا هي تحذيرية لتوفير الدواء للمريض وهدفنا تأمين الدواء للمواطنين ولتكن التسعيرة بشكل عادل وبشكل يواكب التطورات اليومية.