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الصيدليات تدق جرس الإنذار... إقفال عام غداً

19 - مايو - 2021
الصيدليات

الصيدليات

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اتخذت مجموعة من الصيادلة من مختلف المناطق قرارا باقفال الصيدليات غداً ليوم واحد تحذيري، احتجاجا” على شح الأدوية و عدم القدرة على خدمة المرضى.

واشاروا في بيان الى ان ” لما كنّا قد وصلنا الى مرحلة دقيقة جداً حيث أن صحة المريض أصبحت على المحك ولأنّ الإستمرار في العمل في الصيدليات أضحى صعباً نظراً لشح الأدوية، وفي ظل غياب سياسة دوائية تؤمّن الدواء للمواطن وتؤمّن إستمرارية عمل الصيدليات، لم يعد أمامنا سوى إطلاق صرخة مدوية علّها تلقى آذاناً صاغية لدى المعنيين.

لذلك إنّ إضراب الصيدليّات ليوم الخميس ٢٠ أيار ٢٠٢١ سيكون بمثابة جرس إنذار أخير لحث المسؤولين على إيجاد حلول لهذه الأزمة.
إن دعوتنا للإضراب هي تعبير عن معاناة كافة أركان قطاع الدواء وللمطالبة بالإسراع في إيجاد حلول فالأزمة باتت شاملة وتهدد الأمن الصحي للمواطن.

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