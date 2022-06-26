الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
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الصيف يعود بقوة.. اليكم طقس الايام المقبلة

منذ 3 دقائق

فصل الصيف

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يراوح بين 22 و30 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: مشمس مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تقارب معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة فترة بعد الظهر.

الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 26 درجة، في الداخل من 15 إلى 27 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 26°م.

– الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,28 ساعة غروب الشمس: 19,53

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