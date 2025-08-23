الصّدي: أولى ناقلات النفط الكويتية تصل إلى لبنان

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جو الصّدي البيان الاتي:

“رست عصر اليوم في المياه الاقليمية اللبنانية اول ناقلة نفط من ضمن عرض دولة الكويت الشقيقة الذي ينص على تزويد لبنان بكمية 132 ألف طن متري من الغاز أويل لزوم إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان على أن تكون 66 ألف طن منها هبة. ما يعني عملياً ان الكمية المعروضة هي بنصف سعرها، وبطبيعة الحال اقل بكثير من اي سعر آخر قد يعرض.

وبناء على قرار الوزير جو الصّدي بعدم تكبيد لبنان اي ديون إضافية وتحميل اللبنانيين المزيد من الاعباء المالية، سيسدّد ثمن النفط الكويتي من جباية مؤسسة كهرباء لبنان.

إننا وإذ نتوجّه بجزيل الشكر من دولة الكويت على مساهمتها في تسهيل إنتاج الكهرباء، نؤكد ان هذه الخطوة غير مستغربة من الكويت التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه في أحلك الظروف.”







