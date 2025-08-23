السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصّدي: أولى ناقلات النفط الكويتية تصل إلى لبنان

منذ 43 دقيقة
A A A
طباعة المقال

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جو الصّدي البيان الاتي:
“رست عصر اليوم في المياه  الاقليمية اللبنانية اول ناقلة نفط من ضمن عرض دولة الكويت الشقيقة الذي ينص على تزويد لبنان بكمية 132 ألف طن متري من الغاز أويل لزوم إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان على أن تكون 66 ألف طن منها هبة. ما يعني عملياً ان الكمية المعروضة هي بنصف سعرها، وبطبيعة الحال اقل بكثير من اي سعر آخر قد يعرض.
وبناء على قرار الوزير جو الصّدي  بعدم تكبيد لبنان اي ديون إضافية وتحميل اللبنانيين المزيد من الاعباء المالية، سيسدّد ثمن النفط الكويتي من جباية مؤسسة كهرباء لبنان.
إننا وإذ نتوجّه بجزيل الشكر من دولة الكويت على مساهمتها في تسهيل إنتاج الكهرباء، نؤكد ان هذه الخطوة غير مستغربة من الكويت  التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه في أحلك الظروف.”

    المزيد من أخبار لبنان

    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: الجريمة لا تسقط بالتقادم ولا يُبنى وطن من دون محاسبة ومصارحة
    وزير الزراعة نزار هاني
    هاني: وضعنا خطة استراتيجية لتعزيز الزراعة المستدامة
    جندي من الجيش اللبناني يقف بالقرب من مركبات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في مرجعيون
    اليونيفيل افتتحت عيادة في عين إبل… قائد القطاع الغربي: الرعاية الصحية قطاع أساسي للاستقرار

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
    احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
    وزارة الشباب والرياضة
    قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل