الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصّدي يوقع عقدًا لمصلحة “كهرباء لبنان”

منذ 38 دقيقة
كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

A A A
طباعة المقال

إستقبل وزير الطاقة والمياه جو الصّدي وفداً من “حركة المؤسسات الفرنسية”MEDEF برئاسة السيد جيرار ولف وضم عدداً من رجال وسيدات الأعمال الفرنسيين بحضور وفد من السفارة الفرنسية في بيروت، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، عضوي الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء زياد رحمة ودنيال جحا ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

تناول البحث خلال اللقاء سبل التعاون، فشكر الصّدي فرنسا لدورها التاريخي الداعم للبنان وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وقدراته. بدوره، توقف ولف عند الروابط بين فرنسا ولبنان والتي لا تقتصر على العلاقات التاريخية السياسية والثقافية بل تشمل ايضاً العلاقات التجارية والاستثمارية.

بعدها كان عرض لواقع قطاع الطاقة في لبنان والجهود القائمة لتفعيله. كما تم التطرق الى قطاع المياه. ثم دار حوار مفتوح بين الحضور.

في الختام، رعى الصّدي توقيع عقد بين الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بشخص مديرها في بيروت جان- براترن موت وكهرباء فرنسا EDF بشخص مديرها التجاري اوليفيه مورو لمصلحة “كهرباء لبنان” و”الهيئة الناظمة” ومن اجل تحديث المخطط التوجيهي لانتاج الكهرباء في لبنان والمخطط التوجيهي للتوزيع والنقل.

    المزيد من أخبار لبنان

    الريجي
    الريجي تضبط كميات من التبغ المهرب في القاع والهرمل
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام
    لقاءات نيويورك وأزمة الروشة… على طاولة عون وسلام
    وزير المالية ياسين جابر
    منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها

    الأكثر قراءة

    دار حضانة
    بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
    رئيس الحكومة نواف سلام
    الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة
    أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي. بي. تي"
    ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل