الضاهر استنكر الإعتداء على السفارة الأميركية في عوكر.. وهذا ما قاله

أشار الوزير السابق إبراهيم حنا الضاهر في بيان الى “اننا اذ نستنكر اشد الاستنكار الاعتداء الاثم على مقر السفارة الاميركية في لبنان وما الحقه من اصابات مستهجنة في الارواح، اضافة الى ما يشكله من انتهاك فادح لحرمة البعثات الديبلوماسية المعتمدة على ارضنا المكفولة والمكرسة في أعرق المعاهدات الدولية التي انضمت اليها الجمهورية اللبنانية وتلتزم احكامها”.

وأضاف: “نشدد على وجوب صون علاقات لبنان الخارجية مع شتى الدول الصديقة التي تربطه معها وشائج الاخوة والتعاون والمصالح المشتركة وحماية اعمدة التواصل الخارجي التي ما برحت تجسدها العلاقات الدبلوماسية، كما يتخذها مناسبة ليثني على جهود الاجهزة الامنية الساهرة في هذه الظروف الدقيقة والصعبة على امن المواطن وامان الوطن، ويدعوها الى الضرب بيد من حديد لوأد الاخطار التي تهدد وطننا الغالي وتمس بسمعته العالمية”.