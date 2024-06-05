الأربعاء 28 ذو القعدة 1445 ﻫ - 5 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الضاهر استنكر الإعتداء على السفارة الأميركية في عوكر.. وهذا ما قاله

منذ ساعة واحدة
الوزير السابق إبراهيم حنا الضاهر

الوزير السابق إبراهيم حنا الضاهر

A A A
طباعة المقال

أشار الوزير السابق إبراهيم حنا الضاهر في بيان الى “اننا اذ نستنكر اشد الاستنكار الاعتداء الاثم على مقر السفارة الاميركية في لبنان وما الحقه من اصابات مستهجنة في الارواح، اضافة الى ما يشكله من انتهاك فادح لحرمة البعثات الديبلوماسية المعتمدة على ارضنا المكفولة والمكرسة في أعرق المعاهدات الدولية التي انضمت اليها الجمهورية اللبنانية وتلتزم احكامها”.

وأضاف: “نشدد على وجوب صون علاقات لبنان الخارجية مع شتى الدول الصديقة التي تربطه معها وشائج الاخوة والتعاون والمصالح المشتركة وحماية اعمدة التواصل الخارجي التي ما برحت تجسدها العلاقات الدبلوماسية، كما يتخذها مناسبة ليثني على جهود الاجهزة الامنية الساهرة في هذه الظروف الدقيقة والصعبة على امن المواطن وامان الوطن، ويدعوها الى الضرب بيد من حديد لوأد الاخطار التي تهدد وطننا الغالي وتمس بسمعته العالمية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بسام المولوي
    توضيح من مكتب وزير الداخلية بشأن تصريحه.. وهذا ما تم كشفه
    نسيها داخل السيارة حتى لقيت حتفها.. ماذا فعل والدها؟
    كيف علّقت الخارجية الأميركية بشأن التصعيد على لبنان؟

    الأكثر قراءة

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    نتنياهو يهدد من كريات شمونة: نحن مستعدون لعملية قوية جداً في لبنان
    ضربة إسرائيلية وشيكة على لبنان.. متى؟
    الدولار الأمريكي
    بينهم دولة عربية.. أربع دول لديها أكبر قدر من الدين العام العالمي