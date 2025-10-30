الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الضغط الأميركي يتصاعد على الجيش اللبناني مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

منذ ساعتين
نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس

نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس

الأخبار
A A A
طباعة المقال

في ظل موجة متصاعدة من الضغوط الأميركية والعربية، برزت زيارة المستشارة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان كجزء من إعادة واشنطن صياغة دورها في الملف اللبناني، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وخلال لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين، شددت أورتاغوس على ضرورة قيام الجيش اللبناني بدوره الكامل في نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تمثل المدخل الأمثل لمعالجة الملفات العالقة. وأوضحت المصادر أن الجانب الأميركي لا يتوقع أي تغيير في السلوك الإسرائيلي، وأن على لبنان تحمل المسؤولية عن أي تطورات مستقبلية.

من جهته، أرجأ الموفد الأميركي توم برّاك زيارته المرتقبة إلى بيروت، مبرراً ذلك بعدم وجود قضايا جدية للنقاش قبل مباشرة السفير الجديد ميشال عيسى مهامه، مؤكداً أن واشنطن لن تضغط على إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق اجتماعات لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، حضرت أورتاغوس الاجتماع إلى جانب ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش الاحتلال وقائد اليونيفل، حيث شددت على وجوب تنفيذ الجيش اللبناني لخطة نزع السلاح بالكامل. بدوره، أشاد رئيس اللجنة الجنرال جوزيف كليرفيلد باحترافية الجيش اللبناني، بينما أكد الجانب اللبناني استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تعيق تنفيذ الجيش لخطة انتشاره على كامل الأراضي.

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها اليومية على الجيش اللبناني، حيث توغّل خمسة جنود لمئات الأمتار قرب منطقة القبر الإنكليزي، وأطلقوا النار على آلية للجيش دون إصابات، فيما ألقت مروحية إسرائيلية قنبلة صوتية قرب مركز للجيش في الضهيرة.

    المزيد من أخبار لبنان

    علما السعودية ولبنان
    رسالة سعودية.. لبنان أمام خيار حسم ملف سلاح "حزب الله" أو الانغلاق على الدولة
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    باراك يحذر: على لبنان مواجهة النتائج بنفسه وواشنطن خارج المعادلة
    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    عون يدعو لتفعيل المؤسسات ويؤجل البت بقانون الانتخاب إلى اللجنة الوزارية

    الأكثر قراءة

    مدرسة -تعبيرية
    توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
    الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
    دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!
    هولندا
    حزب الديمقراطيين دي-66 يتصدر استطلاعات الرأي في انتخابات هولندا